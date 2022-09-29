Российские ученые разработают экологичную упаковку из нанокомпозитного материала

Российские ученые разрабатывают экологичную биоразлагаемую упаковку в виде пленки из нанокомпозитного материала. Его производят из веществ, получаемых из отходов.

О работу над созданием нового вида упаковки сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, ученые которого занимаются этим проектом.

Упаковка представляет собой съедобный слой из пленки, которую изготовят из нанокомпозитного материала. Он будет состоять из экологически чистых ресурсов, получаемых из отходов.

«В данном проекте нанокомпозит будет состоять из каррагинана, крахмала аррорута и наноцеллюлозы с добавлением экстракта цветков. Это экологически чистые ресурсы, которые получают из остатков агропищевых отходов», – рассказала руководитель научного коллектива, профессор кафедры аналитической химии СПбГУ Анастасия Пенькова.

Упаковка будет разлагаемой, не содержать токсинов и канцерогенов и защитит бактериям и микробам размножаться на продуктах. Также пленка увеличит срок годности продуктов и будет изменять цвет, когда те начнут портиться.

Работа над созданием упаковки продлится до 2024 года совместно с учеными из ЮАР, Индии, Бразилии.

Фото на обложке: пресс-служба СПбГУ