РВК не смогла выбрать управляющую компанию для венчурного образовательного фонда на 7 млрд рублей

Совет директоров принял решение не выбирать победителя 12 декабря. В РВК на запрос Rusbase ответили, что это было сделано после оценки рисков.

«Российская венчурная компания» (РВК) отказалась подводить итоги конкурсного отбора управляющей компании для создания венчурного образовательного фонда на 7 млрд рублей. Об этом у себя в фейсбуке написала Алиса Денисова, чья команда набрала больше всего баллов.

Об отборе управляющей компании венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики РВК объявила в июне.

В сообщении говорилось, что новый фонд будет инвестировать в российские образовательные проекты от акселерационной до pre-IPO, а также в зарубежные проекты «в целях трансфера самых перспективных технологий в Россию или организации экспансии российских инновационных компаний за рубеж».

В конкурсном отборе приняли учатие пять команд. Согласно документам РВК, итоги отбора подвели в начале сентября, и команда Денисовой набрала больше всего баллов — 60,7.

Однако после того, как в отношении трех заявок, набравших максимальное количество баллов, была проведена процедура проверки (due diligence), по каждой из заявок «был выявлен ряд рисков, которые не позволили определить победителя», заявили в РВК.

Денисова подозревает, что на результат повлияли «проплаченные публикации в телеграммах и закулисные политические битвы». Она заявила, что «рыночную процедуру превратили в фарс».

«Мы смогли смолчать на фоне черного пиара, зная и расценки, и заказчиков (всем привет!). Мы не звонили в Администрацию Президента, не писали жалоб, не дергались. Мы доверяли процедуре и решениям органов управления инвестора», — написала она.

В команду Денисовой входили консультанты Инна Юмашева и Юлия Леонова, руководитель Ed2 акселератора Наталья Царевская-Дякина, экс-директор Troika Capital Partners Валерий Доронин и инвестор и венчурный партнер Skolkovo Digital Алексей Соловьев.

Денисова отметила, за время конкурсного отбора к ее команде обратились иностранные и российские инвесторы, готовые заниматься развитием образовательных технологий в России, и она надеется продолжить сотрудничество с ними в новом году.

РВК объявила, что не отказывается от идеи найти управляющую компанию для своего образовательного фонда. В 2020 году ее поиском займется независимая комиссия. До назначения управляющей компании деньги из бюджета в фонд поступать не будут.

Фото: Sensay / Shutterstock