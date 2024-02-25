Уоррен Баффет сравнил фондовый рынок с казино

Уоррен Баффет опубликовал свое ежегодное послание акционерам Berkshire Hathaway. В этом году миллиардер вспомнил своего партнера Чарли Мангера, который ушел из жизни в прошлом году, а также дал свою оценку современному фондовому рынку.

Он сравнил его с казино и отметил, что сегодня возможность инвестировать в ценные бумаги стала настолько доступной, что фоновый рынок практически «живет во многих домах и ежедневно искушает их обитателей».

В опубликованном на сайте компании посладнии Баффект пишет: «По какой-то причине рынки сейчас гораздо больше похожи на казино, чем когда я был молод».

Бизнесмен также отмечает, что сегодня активные участники фондового рынка «не отличаются ни большей эмоциональной устойчивостью, ни лучшей обучаемостью, чем во времена, когда я учился в школе».

Тревогу у миллиардера вызывает и тот факт, что современные скорости и технологии могут за считанные часы устраивать «мгновенный всемирный паралич»: «Такие мгновенные паники случаются нечасто, но случаются».

На фоне этих изменений стратегия Berkshire Hathaway «не рисковать безвозвратной потерей капитала» дает свои плоды и позволяет компании из года в год получать стабильный доход, имея при этом достаточно свободных денег на счетах (в 2023 году, например, их было $167,64 млрд).

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