Сбербанк заявил об «ошибке рынка» в оценке последствий пандемии

Последствия пандемии для российского банковского рынка оказались не такими негативными, как считалось ранее, заявили в Сбербанке.
Первый зампред банка Александр Ведяхин отметил, что сделанные ранее прогнозы об ухудшении качества кредитного портфеля банков из-за карантинных ограничений не оправдались, передаёт РБК.
Весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки, и мы не ожидаем ухудшения качества кредитного портфеля. В целом эффект локдауна оказался менее драматичным, чем мы ожидали, а платежная дисциплина наших клиентов в пандемию — лучше, чем мы прогнозировали, и за это большое им спасибо.
Также Ведяхин заявил, что по итогам первого квартала 2021 года Сбербанк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю до 100 базисных пунктов — теперь сумма резервов под кредитные потери составляет 1% в отношении к размеру кредитного портфеля.
Кроме того, эксперты отмечают важность низких ставок в период пандемии. В частности, по мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, из-за мягкой денежно-кредитной политики Центробанка многим заёмщикам удалось переложиться в более дешёвые кредиты.
Кроме того, в корпоративном кредитовании не выявились массовые и по-настоящему крупные дефолты, так как сработали меры поддержки, а карантинные ограничения в России были не настолько жесткими, чтобы нанести удар по целому ряду отраслей.
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Фото на обложке: Konstantin Aksenov /
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