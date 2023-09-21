Российский рынок СУБД ожидает полного импортозамещения в 2025 году

Российский рынок систем управления и обработки данных в 2025 году ожидает полного импортозамещения. К этом году профильные компании должны прекратить использовать зарубежное ПО.
Объем рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных в России в 2023 году составит 67 млрд рублей, в 2022 году он составлял 56 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ЦСР.
Участники рынка говорят, что рост рынка подстегнут и технологические факторы, в том числе связанные с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Пока импортозамещение СУБД идет довольно медленно.
Фото на обложке: Unsplash
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