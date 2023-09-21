Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский рынок СУБД ожидает полного импортозамещения в 2025 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский рынок систем управления и обработки данных в 2025 году ожидает полного импортозамещения. К этом году профильные компании должны прекратить использовать зарубежное ПО.

Российский рынок СУБД ожидает полного импортозамещения в 2025 году

Объем рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных в России в 2023 году составит 67 млрд рублей, в 2022 году он составлял 56 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ЦСР.

Участники рынка говорят, что рост рынка подстегнут и технологические факторы, в том числе связанные с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Пока  импортозамещение СУБД идет довольно медленно.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ — Bloomberg
  2. 2 SWIFT-переводы в тенге, кафе в магазинах Lime: главное 20 сентября
  3. 3 Российские бренды стали шить одежду в СНГ, китайские авто в «Яндекс Такси»: главное 19 сентября
  4. 4 В России начнут блокировать сервисы выдачи виртуальных номеров
  5. 5 Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

25 сентября 2023

IT_ONE CAREER HACKATHON

25 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по ИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ