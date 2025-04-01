Cайт и приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
Мария Рудницкая
Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщила компания в своем Telegram-канале. Кассы на вокзалах работают штатно, продажа билетов идет в обычном режиме, уточнили в РЖД.
Cайт и приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
https://rb.ru/news/rzd-ddos/
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«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — говорится в сообщении.
О проблемах с доступом к сервисам РЖД сообщили жители 31 города, следует из данных Downdetector.su. За последний час число жалоб превысило 1,4 тыс., за сутки — 1,8 тыс. Большая часть обращений была из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Ярославской, Архангельской и Нижегородской областей.
- 31 марта сообщалось о проблемах в работе приложения московского метро. Пользователи не могли пополнить карту «Тройка», которая нужна для проезда. При открытии официального сайта метро загрежалась страница Украинских железных дорог, где сообщалось о техническом сбое у самого железнодорожного оператора. 23 марта украинское предприятие подверглось хакерской атаке, после которой сайт и приложение компании не работали.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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