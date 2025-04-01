Cайт и приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — говорится в сообщении.

О проблемах с доступом к сервисам РЖД сообщили жители 31 города, следует из данных Downdetector.su. За последний час число жалоб превысило 1,4 тыс., за сутки — 1,8 тыс. Большая часть обращений была из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, Ярославской, Архангельской и Нижегородской областей.

31 марта сообщалось о проблемах в работе приложения московского метро. Пользователи не могли пополнить карту «Тройка», которая нужна для проезда. При открытии официального сайта метро загрежалась страница Украинских железных дорог, где сообщалось о техническом сбое у самого железнодорожного оператора. 23 марта украинское предприятие подверглось хакерской атаке, после которой сайт и приложение компании не работали.

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