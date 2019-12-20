РЖД подвели итоги работы корпоративного акселератора. Лучшими стали 7 проектов, они смогут запустить пилоты с компанией в 2020 году. Об этом Rusbase сообщили во ФРИИ, который выступил партнером акселерационной программы.

РЖД назвали победителей корпоративного акселератора