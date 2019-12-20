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РЖД назвали победителей корпоративного акселератора

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

РЖД подвели итоги работы корпоративного акселератора. Лучшими стали 7 проектов, они смогут запустить пилоты с компанией в 2020 году. Об этом Rusbase сообщили во ФРИИ, который выступил партнером акселерационной программы.

РЖД назвали победителей корпоративного акселератора

В акселератор прошли 20 стартапов, 16 дошли до финала. Победителями стали 7:

  • «Энергия» — разработчик накопителя энергии для тяговых подстанций и электропоездов. 
  • «Турбоконтракт» — сервис, позволяющий экономить время и снижать число ошибок при создании и согласовании документов. 
  • «Руссофт эксперт» — компания, занимающаяся заменой никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-титанатовые на поездах РЖД. 
  • O.Vision — устройство для распознавания лица человека в движении с возможной установкой на турникеты, двери и так далее. 
  • ОКО — система контроля бдительности водителя или оператора тяжелой техники. 
  • HintEd — интерактивный помощник для адаптации новых сотрудников к работе в корпоративных системах.
  • RFSens — беспроводные технологии интернета вещей для тяжелых условий эксплуатации.

Акселератор РЖД стартовал в сентябре 2019 года. На участие в программе было получено больше 700 заявок из России, стран СНГ и Европы.

Фото: Vladimir Zhupanenko / shutterstock.com

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