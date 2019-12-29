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РЖД пожаловалась в ФАС на сайт для покупки билетов на поезда

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе РЖД возбудила дело против сервиса покупки железнодорожных билетов rzd-online.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

РЖД пожаловалась в ФАС на сайт для покупки билетов на поезда

В РЖД утверждают, что их клиенты часто принимают сайт rzd-online.ru за ресурс, связанный с РЖД. В поисковой выдаче rzd-online.ru часто находится выше, чем официальный сайт РЖД (rzd.ru). При этом rzd-online.ru взимает комиссию, о которой не предупреждает покупателей, отмечают в РЖД.

«РЖД систематически получает от клиентов жалобы, связанные с тем, что при покупке билетов через интернет на сторонних ресурсах они были вынуждены заплатить больше денег, чем ожидали, из-за дополнительного агентского сбора», — заявили в компании.

В РЖД собираются подать жалобу в ФАС еще на 20 аналогичных билетных ресурсов.

На момент написания этой заметки при попытке зайти на rzd-online.ru открывался сайт kassa.su. Билеты на нем действительно стоят дороже, чем у РЖД, на 100-600 рублей. 

Представитель kassa.su утверждает, что при оформлении билета информация о сервисном сборе выведена в отдельную строку, а от доменного имени rzd-online.ru компания отказалась в пользу kassa.su по согласнованию с РЖД.

Если ФАС признает факт недобросовестной конкуренции, то владельцу ресурса грозит штраф в размере 100–500 тысяч рублей либо от 1% до 15% выручки от реализации билетов. Сайт rzd-online.ru принадлежит ООО «Инвест Групп».

Фото:  Rolf G Wackenberg / Shutterstock

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