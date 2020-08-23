СМИ: в офисе РЖД прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД. Ведомство проверяет контракты подрядчиков компании за период до 2015 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, следователи «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Они приходили в офис директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина. Также проверки могли пройти у начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.

Правоохранителей интересуют возможные нарушения со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами за период до 2015 года.

РБК отмечает, что действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела.

По словам источников газеты, гендиректор РЖД Олег Белозеров намерен обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, так как обыски могли проходить «с превышением полномочий».

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