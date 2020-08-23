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СМИ: в офисе РЖД прошли обыски

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в нескольких офисах РЖД. Ведомство проверяет контракты подрядчиков компании за период до 2015 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

СМИ: в офисе РЖД прошли обыски

По данным собеседников издания, следователи «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД». Они приходили в офис директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолия Чабунина. Также проверки могли пройти у начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.

Правоохранителей интересуют возможные нарушения со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональными бюджетами за период до 2015 года.

РБК отмечает, что действующие сотрудники РЖД не являются фигурантами дела.

По словам источников газеты, гендиректор РЖД Олег Белозеров намерен обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, так как обыски могли проходить «с превышением полномочий».

Фото: Hunter82 / Shutterstock

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