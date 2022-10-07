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Исследователи назвали браузер Opera самым безопасным

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Opera оказался самым безопасным браузером, а Google Chrome, наоборот, самым уязвимым. К такому выводу пришли специалисты Atlas VPN на основе данных о зафиксированных в текущем году уязвимостях.

Исследователи назвали браузер Opera самым безопасным

По данным исследования, в 2022 году в браузере Chrome зафиксировали 303 уязвимости, что сделало его самым небезопасным браузером среди исследуемых. В Mozilla Firefox обнаружено 117 лазеек для хакеров, в Microsoft Edge – 103, в Safari от Apple – 26.

Самым безопасным специалисты назвали браузер Opera. В 2022 году в нем не зафиксировали ни одной уязвимости. Opera также является лидером за всю историю наблюдений с 344 найденными уязвимостями, а Chrome, наоборот, антилидером с 3159 уязвимостями.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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