Исследователи назвали браузер Opera самым безопасным

Opera оказался самым безопасным браузером, а Google Chrome, наоборот, самым уязвимым. К такому выводу пришли специалисты Atlas VPN на основе данных о зафиксированных в текущем году уязвимостях.
По данным исследования, в 2022 году в браузере Chrome зафиксировали 303 уязвимости, что сделало его самым небезопасным браузером среди исследуемых. В Mozilla Firefox обнаружено 117 лазеек для хакеров, в Microsoft Edge – 103, в Safari от Apple – 26.
Самым безопасным специалисты назвали браузер Opera. В 2022 году в нем не зафиксировали ни одной уязвимости. Opera также является лидером за всю историю наблюдений с 344 найденными уязвимостями, а Chrome, наоборот, антилидером с 3159 уязвимостями.
Фото на обложке: XanderSt /
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