Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии COVID-19

За последние 1,5 года за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 россиян, добились желаемого 45% из них, показал опрос SuperJob. С результатами ознакомился RB.ru.
В опросе приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет со всех округов России.
Согласно опросу, из тех, кто просил прибавку, ее получили 45% респондентов. Чаще всего речь идет о повышении на 10% — этого удалось добиться 15% опрошенных. Еще 10% граждан рассказали, что зарплату им повысили на 5%. Только 7% опрошенных получили прибавку в размере 30% и более.
Аналитики отметили, что решение о размере прибавки зависит от многих факторов, среди которых как финансовое положение компании, так и вклад специалиста, стремящегося к увеличению зарплаты, в общее дело.
Однако определенные закономерности все же просматриваются. За последние 1,5 года чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5—10%, а также те, кто просил 30% и более. Те, кто не озвучивает конкретных желаемых сумм, чаще всего получают прибавку в 10%.
Фото на обложке: Vershinin89 /
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