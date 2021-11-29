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Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии COVID-19

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За последние 1,5 года за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 россиян, добились желаемого 45% из них, показал опрос SuperJob. С результатами ознакомился RB.ru.

Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии COVID-19

В опросе приняли участие 2500 респондентов старше 18 лет со всех округов России.

Согласно опросу, из тех, кто просил прибавку, ее получили 45% респондентов. Чаще всего речь идет о повышении на 10% — этого удалось добиться 15% опрошенных. Еще 10% граждан рассказали, что зарплату им повысили на 5%. Только 7% опрошенных получили прибавку в размере 30% и более.

Аналитики отметили, что решение о размере прибавки зависит от многих факторов, среди которых как финансовое положение компании, так и вклад специалиста, стремящегося к увеличению зарплаты, в общее дело.

Однако определенные закономерности все же просматриваются. За последние 1,5 года чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5—10%, а также те, кто просил 30% и более. Те, кто не озвучивает конкретных желаемых сумм, чаще всего получают прибавку в 10%.

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Фото на обложке: Vershinin89 / Shutterstock

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