Эксперты ЦБ назвали рост зарплат проинфляционным риском

ЦБ назвал рост зарплат одним из проинфляционных рисков в текущей экономической ситуации. Сейчас зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, и это может стать дополнительным подспорьем к росту инфляции, считают эксперты.
Рост зарплат быстрее роста производительности труда может сказаться на уровне инфляции, сообщили эксперты Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».
Специалисты ЦБ пришли к выводу, что сейчас зарплаты в России растут независимо от роста производительности труда. Это происходит на фоне высокой потребности предприятий в квалифицированной рабочей силе и сжатию предложения на рынке труда, отметили в Банке России.
Ситуацию, когда темп роста заработных плат опережает темп роста производительности труда, можно назвать проинфляицонным фактором, поясняют эксперты.
По данным HeadHunter, предложение на рынке труда значительно упало в четвертом квартале 2022 года. Самым высоким спросом пользуются линейный персонал и кризис-менеджеры.
По последним данным Росстата, безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 3,7%.
Фото на обложке: Jarretera /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 4 Центральные банки в 2022 году купили рекордный за последние полвека объем золота
- 5 Микроинвестиции в 2023 году, индийские бренды одежды: главное 31 января
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2023
31 января 2023
31 января 2023