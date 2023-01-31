Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты ЦБ назвали рост зарплат проинфляционным риском

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ назвал рост зарплат одним из проинфляционных рисков в текущей экономической ситуации. Сейчас зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, и это может стать дополнительным подспорьем к росту инфляции, считают эксперты.

Эксперты ЦБ назвали рост зарплат проинфляционным риском

Рост зарплат быстрее роста производительности труда может сказаться на уровне инфляции, сообщили эксперты Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды». 

Специалисты ЦБ пришли к выводу, что сейчас зарплаты в России растут независимо от роста производительности труда. Это происходит на фоне высокой потребности предприятий в квалифицированной рабочей силе и сжатию предложения на рынке труда, отметили в Банке России.

Ситуацию, когда темп роста заработных плат опережает темп роста производительности труда, можно назвать проинфляицонным фактором, поясняют эксперты. 

По данным HeadHunter, предложение на рынке труда значительно упало в четвертом квартале 2022 года. Самым высоким спросом пользуются линейный персонал и кризис-менеджеры.

По последним данным Росстата, безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 3,7%.

Фото на обложке: Jarretera / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  4. 4 Центральные банки в 2022 году купили рекордный за последние полвека объем золота
  5. 5 Микроинвестиции в 2023 году, индийские бренды одежды: главное 31 января

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2023

Seasons Tech 3.0

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ