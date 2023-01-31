Эксперты ЦБ назвали рост зарплат проинфляционным риском

ЦБ назвал рост зарплат одним из проинфляционных рисков в текущей экономической ситуации. Сейчас зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, и это может стать дополнительным подспорьем к росту инфляции, считают эксперты.

Рост зарплат быстрее роста производительности труда может сказаться на уровне инфляции, сообщили эксперты Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды».

Специалисты ЦБ пришли к выводу, что сейчас зарплаты в России растут независимо от роста производительности труда. Это происходит на фоне высокой потребности предприятий в квалифицированной рабочей силе и сжатию предложения на рынке труда, отметили в Банке России.

Ситуацию, когда темп роста заработных плат опережает темп роста производительности труда, можно назвать проинфляицонным фактором, поясняют эксперты.

По данным HeadHunter, предложение на рынке труда значительно упало в четвертом квартале 2022 года. Самым высоким спросом пользуются линейный персонал и кризис-менеджеры.

По последним данным Росстата, безработицы в России находится на рекордно низком уровне в 3,7%.

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