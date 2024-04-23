Власти продлят требование о продаже валютной выручки до конца года — СМИ

Российские власти продлял действие указа о продаже валютной выручки экспортерами, это правило будет актуально до конца текущего года, узнали «Ведомости».

Ранее в октябре Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные экспортеры обязуются репатриировать и продавать часть валютной выручки. Текст документа при этом в Кремле решили не публиковать.

Еще тогда власти разъяснили, что мера касается не всех, а только 43 компаний, работающих в топливно-энергетическом комплексе, в отрасли черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и зернового хозяйства. Эти организации обязали зачислять на российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% от этой суммы.

По словам источника издания, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), из-за сложностей с трансграничными переводами репатриация выручки в указанные сроки (60 дней после продажи) почти невыполнима. Вместе с тем, власти заверяли, что обязательная продажа валютной выручки будет временной мерой, поясняет собеседник газеты.

Источник также указал, что рассчитывает на смягчение меры, несмотря на ее продление. Он напомнил, что требование должно было действовать до 30 апреля 2024 года.

О планах продлить правило о продаже валютной выручки говорил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Центробанке, в свою очередь, указали, что такой необходимости нет.

Фото на обложке: OlegRi / Shutterstock