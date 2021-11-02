Больше половины россиян специально копят деньги к масштабным распродажам — исследование

Более половины россиян (57,5%) копят деньги к распродажам заранее, выяснилось в ходе исследования Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»). Несмотря на то, что по мнению почти половины (45,4%) участников исследования, скидки на распродажах в последние годы стали меньше, россияне готовы активно тратить на них деньги.

Большинство россиян (81,8%) подходят к массовым распродажам («Черная пятница», «Всемирный день шоппинга», «Киберпонедельник») основательно и заранее планируют покупки.

Почти треть респондентов (31,3%) признались, что составляют списки желанных товаров, 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, 24,1% постоянно отслеживают сайты распродаж, 23,8% добавляют товары в корзину. Некоторые потенциальные покупатели даже оформляют кредит (5,9%) или занимают деньги у друзей и родственников (5,1%).

Большинство респондентов (66,6%) призналось, что распродажи заставляют их тратить больше обычного. Каждый второй любитель покупок (57,5%) подчеркнул, что копит деньги специально к этим праздникам. Большая половина опрошенных (51%) готова потратить 10-20 тыс. рублей за день распродажи, 17,9% 30-50 тыс. рублей, 7,1% от 50-100 тыс. рублей, 1,5% более 100 тыс. рублей. Более скромный бюджет у четверти (22,5%) опрошенных — они готовы потратить не более 10 тыс. рублей.

Исследование показало, что в пятерке самых популярных категорий товаров на распродажах оказались бытовая техника (ее обычно рассматривают как инвестицию и покупают 50,1% опрошенных), электроника (40,4%), одежда и обувь (39,3%), товары для спорта (19,2%) и косметика и средства гигиены (17,4%). Самым желанным товаром респонденты назвали Iphone 13 (21,7%). На втором месте, но с большим отрывом - Sony Playstation 5.

Каждый третий любитель шоппинга (35,8%) отмечает присутствие качественных товаров по низкой цене, широкий ассортимент (34,3%), а также участие топовых брендов (33,1%). 31,9% думают, что было бы здорово собрать все акции на одной площадке, 32,5% опрошенных считают, что их необходимо перенести на выходные дни, а 35,3% хотели бы получать еще больше скидок.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года. В опросе приняли участие 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением более 100 тыс. человек во всех регионах РФ.

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