Поставки электромобилей Tesla в Китае упали на 69%

Поставки электромобилей Tesla, собираемых в Китае, на местный рынок в июле обрушились на 69%. При этом темпы производства практически не изменились, так как значительно возрос экспорт.
Tesla в июле поставила на внутренний рынок КНР всего 8621 электромобиль, произведенный на заводе в Шанхае, что на 69% меньше чем в июне, сообщило агентство Bloomberg. В июне Tesla продала на китайском рынке 28 138 автомобилей.
Вместе с тем резко вырос экспорт электромобилей. В июле на зарубежные рынки с завода в Шанхае было поставлено сразу 24 347 электрокаров, что почти в 5 раз больше, чем в июне. Таким образом, общий объем поставок за месяц почти не изменился, сократившись лишь на 0,6%.
Завод Tesla в Шанхае стоимостью $2 млрд был запущен в январе 2020 года. Он стал для компании первым за пределами США. Кроме того, Tesla стала единственным иностранным автопроизводителем, которому позволили полностью владеть своим производством в Китае.
Однако последний год в КНР Tesla преследуют неудачи. Среди них аварии и повышенное внимание регулирующих органов. Также на результаты компании могло повлиять успешное развитие китайских конкурентов таких, как NIO, Xpeng и Li Auto.
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Фото: Pexels
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