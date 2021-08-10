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Поставки электромобилей Tesla в Китае упали на 69%

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Поставки электромобилей Tesla, собираемых в Китае, на местный рынок в июле обрушились на 69%. При этом темпы производства практически не изменились, так как значительно возрос экспорт.

Поставки электромобилей Tesla в Китае упали на 69%

Tesla в июле поставила на внутренний рынок КНР всего 8621 электромобиль, произведенный на заводе в Шанхае, что на 69% меньше чем в июне, сообщило агентство Bloomberg. В июне Tesla продала на китайском рынке 28 138 автомобилей.

Вместе с тем резко вырос экспорт электромобилей. В июле на зарубежные рынки с завода в Шанхае было поставлено сразу 24 347 электрокаров, что почти в 5 раз больше, чем в июне. Таким образом, общий объем поставок за месяц почти не изменился, сократившись лишь на 0,6%.

Завод Tesla в Шанхае стоимостью $2 млрд был запущен в январе 2020 года. Он стал для компании первым за пределами США. Кроме того, Tesla стала единственным иностранным автопроизводителем, которому позволили полностью владеть своим производством в Китае.

Однако последний год в КНР Tesla преследуют неудачи. Среди них аварии и повышенное внимание регулирующих органов. Также на результаты компании могло повлиять успешное развитие китайских конкурентов таких, как NIO, Xpeng и Li Auto.

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Фото: Pexels

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