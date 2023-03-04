У самиздат-платформ выросло число читателей, авторов и гонорары

У самиздат-платформ прибавилось читателей, авторов и выросли гонорары. Писатели этих сервисов в среднем зарабатывают 50-70 тыс. в месяц. Топовые авторы «Литреса» получают свыше 1 млн рублей в месяц.
При этом каждый третий автор платформ имеет основную работу, еще чуть меньше трети писателей посвящают творчествую все свое время, свидетельствуют результаты опроса «Литнета», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».
Количество зарегистрированных пользователей «ЛитРес: Самиздат» в прошлом году увеличилось на 57%, а количество новых публикаций — на 20%, сказал глава группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.
На развитие сегмента влияет конъюнктура: после потери иностранных лицензий издательства готовы искать новых авторов на самиздатовских площадках, при этом оставляя писателям часть прав на независимые онлайн-публикации.
Фото на обложке: Unsplash
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