У самиздат-платформ выросло число читателей, авторов и гонорары

У самиздат-платформ прибавилось читателей, авторов и выросли гонорары. Писатели этих сервисов в среднем зарабатывают 50-70 тыс. в месяц. Топовые авторы «Литреса» получают свыше 1 млн рублей в месяц.

При этом каждый третий автор платформ имеет основную работу, еще чуть меньше трети писателей посвящают творчествую все свое время, свидетельствуют результаты опроса «Литнета», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Количество зарегистрированных пользователей «ЛитРес: Самиздат» в прошлом году увеличилось на 57%, а количество новых публикаций — на 20%, сказал глава группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.

На развитие сегмента влияет конъюнктура: после потери иностранных лицензий издательства готовы искать новых авторов на самиздатовских площадках, при этом оставляя писателям часть прав на независимые онлайн-публикации.

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