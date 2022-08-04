Число смертельных ДТП с самокатами в России выросло вдвое — с 3 до 6 за полгода

Число смертельных ДТП с самокатами и другими мобильными индивидуальными транспортными средствами в России выросло вдвое – с 3 до 6 за полгода. Общее количество происшествий с таким видом транспорта увеличилось еще значительнее – в 2,5 раза.

Данными о количестве ДТП с участием различных средств городской мобильности (самокаты, гироскутеры и другие) с «Коммерсантом» поделились в научном центре при МВД России.

За первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло в 2,5 раза – до 370. Повреждения получили 382 человека, шестеро погибли – это вдвое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

78,8% случаев ДТП – наезды на пешеходов, в 32% инцидентов они происходили на пешеходном переходе. Регионами-лидерами по количеству ДТП с участием мобильного индивидуального транспорта стали Москва с 94 происшествиями, Петербург – с 57, Краснодарский край – с 26. В 7 из 10 случаев транспорт принадлежал физическому лицу, а не был арендован.

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