59% россиянок покупают бьюти-средства после сэмплинга

Компания NewBeautyBox провела исследование о влиянии сэмплинга на продажи бьюти-продуктов. Работа проходила в два этапа: первый опрос клиентам отправляли после получения бюти-бокса, второй — спустя 3-6 месяцев. С результатами исследования ознакомился RB.ru.
Согласно данным компании, 59% россиянок готовы купить хотя бы одно средство после того, как впервые его попробовали. Каждая третья клиентка повторно покупает средство после того, как познакомилась с ним с помощью бьюти-бокса.
«Сэмлинг имеет потенциал, который не все бренды успели раскрыть для себя. В эпоху онлайн-покупок для потребителя до сих пор важно протестировать продукт, повзаимодействовать с ним, чтобы принять окончательное решение о покупке», — отметил сооснователь NewBeautyBox Кирилл Касимский.
По результатам исследования, 92% респондентов планируют купить хотя бы одно средство спустя две недели после получения бьюти-бокса. При этом, спустя три месяца, 59% приобрели хотя бы одно средство после того, как попробовали его в бьюти-боксе.
Из тех респондентов, которые купили больше одного средства, 55% более двух средств, 39% — более трех и 28% — более четырех.
Компания уверяет, что сэмплинг, в том числе через бьюти-боксы — эффективный инструмент для знакомства с брендами. Согласно данным исследования, 79% респондентов купили и другие средства представленных в бьюти-боксе.
В NewBeautyBox подчеркивают, что одним из важнейших каналов распространения информации являются рекомендации друзей или знакомых. Сэмплинг в таком случае работает не только на повышение узнаваемости бренда, но и продаж. Так, 66% респондентов рекомендовали средство друзьям, и у 59% респондентов рекомендация конвертировалась в покупку. А 42% из друзей, которые решили приобрести средство по рекомендации, купили два и более средств.
Сооснователь NewBeautyBox Анна Богдана-Щурко отметила, что чаще всего бьюти-боксы открывают с мамами или подругами. Таким образом, большее количество людей вовлекаются в продукцию, тестируют, после чего уже рассказывают и другим знакомым.
Большинство покупателей бьюти-боксов покупают товары в онлайн-магазинах. В тройке лидеров по онлайн-покупкам — Wildberries (68%), Ozon (58%), интернет-магазин «Л’Этуаль» — 27%.
Среди офлайн-магазинов — «Магнит Косметик» (59%), «Л’Этуаль» (58%), «РИВ ГОШ» (34%). Основным мотиватором для покупки в розничных магазинах является возможность «попробовать» косметику, так ответили 65% респондентов.
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Фото на обложке: July Prokopiv /
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