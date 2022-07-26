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Samsung первой в мире начала поставки чипов на технологическом процессе 3 нанометра

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Samsung первой в мире начала поставки чипов на технологическом процессе 3 нанометра. Их производительность на четверть выше, чем у 5-нм процессоров, а энергопотребление почти вдвое ниже. На освоение нового процесса производства чипов у Samsung ушло пять лет.

Samsung первой в мире начала поставки чипов на технологическом процессе 3 нанометра

Торжественная церемония отгрузки первых 3-нм чипов состоялась в кампусе Хвасон провинции Кёнгидо.

Процессоры используют технологию транзисторов Gate All Around, что позволяет им добиваться большей производительности при меньшем потреблении энергии. Новые чипы будут на 23% производительнее, чем 5-нм предшественники, но в то же время будут потреблять на 45% меньше электроэнергии.

Серийное производство чипов на новом технологическом процессе Samsung начала в июне 2022 года. На освоение процесса производства у компании ушло пять лет.

Общий объем инвестиций в запуск производства новых чипов Samsung не озвучила, но в 2019 году в него было вложено $116 млрд.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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