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Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Samsung оказалась на первом месте по продажам смартфонов в России в октябре 2021 года, заняв долю 34,5%. В третьем квартале компания уступила первое место в продажах китайской Xiaomi, которая по итогам октября заняла 28,1% рынка.

Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России

Samsung в октябре 2021 года вернула себе первое место по количеству проданных смартфонов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров. По подсчетам МТС, на долю компании пришлось 34,5% всех реализованных смартфонов, а Xiaomi, который по итогам третьего квартала вместе с суббрендом Poco, вышел на первое место, в октябре занял 28,1% рынка. 

На третьем месте по продажам смартфонов в октябре остался Apple с долей 14,7%. Четвертое место (7,4%) занял китайский бренд Realme.

В «Связном» в октябре доля Samsung в продажа смартфонов составила 33% рынка, а доля Xiaomi — 22%. 

Samsung смог отвоевать обратно первое место на рынке благодаря ценовой политике и стабильным поставкам, полагает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «На рынке наблюдается дефицит, и продает больше тот, у кого больше товара», — отметил он. По мнению Муртазина, Samsung сможет сохранить позиции до конца года.

Большинство ритейлеров отмечают, что в денежном выражении рынок по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос, несмотря на сокращение в штучном выражении. По данным «М.Видео-Эльдорадо», рынок смартфонов в октябре составил 2,8 млн штук и 67 млрд рублей, что «незначительно больше», чем годом ранее в штучном выражении и на 23% больше в деньгах.

В «Связном» подсчитали, что в октябре было продано 2,7 млн устройств на 67 млрд рублей, что на 4% меньше в количественном выражении, чем годом ранее, и на 24% больше в деньгах. По оценке «Связного», средняя цена устройства год к году выросла на 29%, до 25 тыс. рублей, добавили в «Связном». 

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Фото на обложке: Nebojsa Markovic / Shutterstock

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