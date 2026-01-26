Самым популярным глаголом в русском языке стало слово «чилить»: наиболее употребляемое существительное — «вайб»
«Чилить» и «вайб» — самые популярные слова в русском языке
Самым популярным глаголом в русском языке за последнее время стало слово «чилить», а среди существительных лидируют «вайб» и «глазурь». Об этом заявила ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева в разговоре с ТАСС. Ранее Грамота.ру назвала существительное «зумер» словом 2025 года.
Дубайский шоколад — новый символ «чудесной жизни»
Ректор МГЛУ Ирина Краева рассказала ТАСС, что активнее всего в речи используются глаголы, образованные от заимствованных слов, которые закрепились в повседневном общении. Самый популярный подобный глагол — .
В контексте гламурных сюжетов в социальных сетях россияне любят использовать существительные и .
Ректор также упомянула выражение «дубайский шоколад», охарактеризовав его как образ «чудесной жизни на непонятные доходы», который активно распространяется в медиапространстве.
Заимствования продолжают упорядочивать
Также Ирина Краева отметила, что сейчас ведётся активная работа по упорядочиванию заимствованных слов. По её словам, ключевая задача — формировать у носителей языка ответственность за собственную речь и бережное отношение к языку.
Она подчеркнула, что речь идёт не о запретах, а о внимательном и осознанном использовании новых слов.
Сленг — главный источник языкового интереса
Данные поисковой аналитики подтверждают высокий интерес к разговорной и сленговой лексике. В 2025 году пользователи чаще всего искали значения слов , и , , междометие и обращение .
В числе популярных запросов также оказались термины, связанные с технологиями и искусственным интеллектом, включая «вайб-кодинг» и «ИИ-агент».
Российские и международные словари назвали слова 2025 года
В 2025 году слова года выбирали не только университеты и филологи, но и крупнейшие словари, языковые институты и отраслевые платформы.
В англоязычном мире Оксфордский словарь по итогам открытого голосования назвал словом года rage bait («рейдж-бейт») — термин, описывающий контент, намеренно вызывающий раздражение и конфликты в сети.
Кембриджский словарь выделил слово parasocial («парасоциальный»), обновив его значение с учётом общения людей с ИИ-персонажами.
В России по версии «Грамоты.ру», главным словом стало «зумер», а Институт Пушкина назвал словом года «Победа». Параллельно аналитические системы фиксировали рост упоминаний таких терминов, как «ИИ», MAX и «лабубу», что отражает влияние технологий и массовой культуры на языковую повестку.
Подробнее о главных слова 2025 года — в обзоре Russian Business.
- 1 Празднование Нового года обошлось россиянам в 64 тыс. ₽: больше всего тратили на развлечения — и экономили на еде Празднование Нового года в 2026-м обошлось в 64 тыс. ₽ 26 января 2026, 20:30
- 2 «Деньги — не самоцель»: Александр Жаров — о миссии Газпром-Медиа и планах остаться в истории Глава Газпром-Медиа Александр Жаров — о миссии холдинга 26 января 2026, 19:30
- 3 «Пунктуальность» аэропортов в России снизилась на 17% в 2025-м: больше всего рейсов задержано в Жуковском и Внуково Каждый второй рейс из «Шереметьево» был задержан в 2025-м 26 января 2026, 18:20
- 4 42% работников в России сталкивались с абьюзом со стороны руководства: самая уязвимая группа — сотрудники 35–45 лет 42% сотрудников в России сталкивались с абьюзом на работе 26 января 2026, 17:00