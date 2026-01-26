«Чилить» и «вайб» — самые популярные слова в русском языке

Самым популярным глаголом в русском языке за последнее время стало слово «чилить», а среди существительных лидируют «вайб» и «глазурь». Об этом заявила ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева в разговоре с ТАСС. Ранее Грамота.ру назвала существительное «зумер» словом 2025 года.

Дубайский шоколад — новый символ «чудесной жизни»

Ректор МГЛУ Ирина Краева рассказала ТАСС, что активнее всего в речи используются глаголы, образованные от заимствованных слов, которые закрепились в повседневном общении. Самый популярный подобный глагол — «чилить»*Происходит от английского глагола to chill out — «расслабляться»..

В контексте гламурных сюжетов в социальных сетях россияне любят использовать существительные «вайб»*Обозначает атмосферу, эмоциональное состояние или общее чувство, которое исходит от чего-либо или кого-либо. и «глазурь»*Означает «чрезмерно восхищаться и льстить, зачастую без повода».

Ректор также упомянула выражение «дубайский шоколад», охарактеризовав его как образ «чудесной жизни на непонятные доходы», который активно распространяется в медиапространстве.

Заимствования продолжают упорядочивать

Также Ирина Краева отметила, что сейчас ведётся активная работа по упорядочиванию заимствованных слов. По её словам, ключевая задача — формировать у носителей языка ответственность за собственную речь и бережное отношение к языку.

Она подчеркнула, что речь идёт не о запретах, а о внимательном и осознанном использовании новых слов.

Сленг — главный источник языкового интереса

Данные поисковой аналитики подтверждают высокий интерес к разговорной и сленговой лексике. В 2025 году пользователи чаще всего искали значения слов «Сигма-бой»*Этим словом называют мужчин-одиночек и независимых от общества личностей, «Свага»*Означает крутой стиль, уверенность, харизму, крутой образ. и «Латяо»*Жевательная китайская закуска, «дропперство»*Мошенничество, при котором человек за вознаграждение предоставляет свои банковские карты для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путём, междометие «окак»*Слово пришло из мема с изображением чёрного кота в капюшоне. Используется для выражения удивления и обращение «мабой»*Парень или приятель, от англ. «my boy».

В числе популярных запросов также оказались термины, связанные с технологиями и искусственным интеллектом, включая «вайб-кодинг» и «ИИ-агент».

Российские и международные словари назвали слова 2025 года

В 2025 году слова года выбирали не только университеты и филологи, но и крупнейшие словари, языковые институты и отраслевые платформы.

В англоязычном мире Оксфордский словарь по итогам открытого голосования назвал словом года rage bait («рейдж-бейт») — термин, описывающий контент, намеренно вызывающий раздражение и конфликты в сети.

Кембриджский словарь выделил слово parasocial («парасоциальный»), обновив его значение с учётом общения людей с ИИ-персонажами.

В России по версии «Грамоты.ру», главным словом стало «зумер», а Институт Пушкина назвал словом года «Победа». Параллельно аналитические системы фиксировали рост упоминаний таких терминов, как «ИИ», MAX и «лабубу», что отражает влияние технологий и массовой культуры на языковую повестку.

Подробнее о главных слова 2025 года — в обзоре Russian Business.