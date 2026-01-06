«Сигма-бой», «Свага» и «Латяо»: Яндекс назвал топ самых популярных запросов 2025 года
«Сигма-бой» и «Свага» в топе запросов Яндекса в 2025 году
Молодёжный сленг — в лидерах интереса
По данным аналитиков, именно новые и разговорные слова стали самыми частыми поводами для запросов об их значении. Помимо , и , пользователи активно искали объяснения таких слов и выражений, как , междометие и обращение .
Отдельную группу составили слова из сферы технологий и искусственного интеллекта. Среди них аналитики выделили «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент», которые пользователи также часто вводили в поиске с уточнением «что значит».
В итоговый список не вошли аббревиатуры
Анализ проводился на основе поисковых запросов пользователей с января по ноябрь 2025 года. При составлении рейтинга специалисты исключили аббревиатуры, имена собственные, слова без устойчивого значения, а также запросы из категории 18+.
В итоговый список также не вошли устойчивые выражения и словосочетания — учитывались только отдельные слова, значение которых пользователи стремились уточнить.
В 2024 году самыми популярными словами были «скуф» и «пикми»
В 2024 году наибольший интерес в запросах «что такое» вызвали слова «Докс», «Скуф» и «Пикми». В топ-5 сленговых слов тогда вошли «Нормис» и «Воненизм».
Кроме того, Яндекс анализировал динамику таких запросов за десятилетие: в разные годы пользователи искали разные значения слов, например, в 2015 году «Кек», «Панчлайн», «Крафтовый», а в 2023-м — «Подкрадули», «Чиназес», «Квадробика», «Сплитовать» и «Сватнуть».
Контекст
В 2025 году выбор «слов года» в мире и в России показал, насколько язык стал отражением цифровой реальности и общественного настроения. Крупнейшие англоязычные словари — Oxford, Cambridge и другие зафиксировали рост терминов, связанных с интернетом и эмоциональным выгоранием. В центре внимания оказались и а также и .
В России фокус сместился от технологий к социальным и психологическим состояниям. По данным «Грамоты.ру», словом года стал «Зумер», а победителем в номинации «Всенародное слово», по данным проекта «Слово года — 2025», стала «Тревожность».
