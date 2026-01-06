«Сигма-бой» и «Свага» в топе запросов Яндекса в 2025 году

Молодёжный сленг — в лидерах интереса

По данным аналитиков, именно новые и разговорные слова стали самыми частыми поводами для запросов об их значении. Помимо «Сигма-боя»*Уверенный в себе мужчина, который не зависит от общественного мнения, «Сваги»*Крутость и следование современным трендам и «Латяо»*Китайская острая закуска из пшеничной муки и соевого мяса с добавлением перца, специй и масла, пользователи активно искали объяснения таких слов и выражений, как «Дропперство»*Мошенничество, при котором человек за вознаграждение предоставляет свои банковские карты для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путём, междометие «Окак»*Слово пришло из мема с изображением чёрного кота в капюшоне. Используется для выражения удивления и обращение «Мабой»*Парень или приятель, от англ. «my boy».

Отдельную группу составили слова из сферы технологий и искусственного интеллекта. Среди них аналитики выделили «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент», которые пользователи также часто вводили в поиске с уточнением «что значит».

В итоговый список не вошли аббревиатуры

Анализ проводился на основе поисковых запросов пользователей с января по ноябрь 2025 года. При составлении рейтинга специалисты исключили аббревиатуры, имена собственные, слова без устойчивого значения, а также запросы из категории 18+.

В итоговый список также не вошли устойчивые выражения и словосочетания — учитывались только отдельные слова, значение которых пользователи стремились уточнить.

В 2024 году самыми популярными словами были «скуф» и «пикми»

В 2024 году наибольший интерес в запросах «что такое» вызвали слова «Докс», «Скуф» и «Пикми». В топ-5 сленговых слов тогда вошли «Нормис» и «Воненизм».

Кроме того, Яндекс анализировал динамику таких запросов за десятилетие: в разные годы пользователи искали разные значения слов, например, в 2015 году «Кек», «Панчлайн», «Крафтовый», а в 2023-м — «Подкрадули», «Чиназес», «Квадробика», «Сплитовать» и «Сватнуть».

Контекст

В 2025 году выбор «слов года» в мире и в России показал, насколько язык стал отражением цифровой реальности и общественного настроения. Крупнейшие англоязычные словари — Oxford, Cambridge и другие зафиксировали рост терминов, связанных с интернетом и эмоциональным выгоранием. В центре внимания оказались«Rage bait»*Контент, созданный с целью вызвать у пользователей сильные негативные эмоции и «Vibe coding»*Метод программирования, в котором ИИ генерирует программный код на основе промпта а также «Slop»*Контент низкого качества, обычно сгенерирован ИИ и «Parasocial»*Эмоциональная связь между человеком и известной личностью, персонажем или ИИ.

В России фокус сместился от технологий к социальным и психологическим состояниям. По данным «Грамоты.ру», словом года стал «Зумер», а победителем в номинации «Всенародное слово», по данным проекта «Слово года — 2025», стала «Тревожность».