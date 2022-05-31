Правительство разрешило не избирать советы директоров компаниям под санкциями

«Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии (цитата по РИА Новости).

В некоторых случаях совет директоров сможет сохранить полномочия без переизбрания, например, когда его состав стал меньше установленного минимума.

Премьер-министр также коснулся вопроса о состоянии российского фодового рынка. По его словам, стабилизация на нем ожидается в течение двух лет.

Фото на обложке: Сайт правительства РФ