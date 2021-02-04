«Инвестклимат и так неблагоприятный»: Аналитик обозначила мишени для «санкций Навального»

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая в разговоре с RB.ru прокомментировала внесение в Конгресс США законопроекта о новых санкциях против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По её словам, инвестклимат в нашей стране и так неблагоприятный, но новые меры ударят точечно.

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В разговоре с RB.ru руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая сравнила инициативу американских сенаторов с актом Магнитского. По её словам, документ предполагает замораживание активов ряда лиц, запрет им въезда в США (и те страны, которые присоединятся к санкциям) и запрет американским гражданам вести экономическую деятельность с фигурантами списка.

Кроме того, авторы проекта предлагают призвать Германию отказаться от «Северного потока-2», поэтому давление со стороны европейских стран на Берлин увеличивается, отмечает Беленькая. Однако, судя по высказываниям немецких официальных лиц, пока они не готовы отказаться от экономических выгод этого проекта, указала аналитик.

Как сообщают СМИ, США могут предложить Германии некий компромиссный вариант использования «Северного потока-2», учитывающий интересы Украины как транзитера российского газа.

«Таким образом, те меры, о которых сейчас идёт речь, предполагают точечный характер санкций, и на инвестклимат России заметно повлиять не должны. Судя по динамике инвестиций - приток ПИИ в 2020 году составил $1,4 млрд, инвестиции в основной капитал упали на 6,2%, а отток капитала составил почти $48 млрд, он и так неблагоприятный», — отметила Беленькая.

Она добавила, что по словам пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, президент Джо Байден не будет предпринимать действий, пока его команда изучает ситуацию с Алексеем Навальным и с атакой на Solar Winds.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Решение российского суда в отношении оппозиционера осудили МИД ФРГ, Великобритании и США.

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