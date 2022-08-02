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США ввели санкции против фонда, института и технопарка «Сколково»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США расширили санкции и ввели их против технопарка, института и фонда «Сколково». Активы и собственность организаций в Штатах будут заморожены. Помимо «Сколково» под санкции попали 50 юридических лиц и 13 человек.

США ввели санкции против фонда, института и технопарка «Сколково»

США обновили санкционный список. В него добавили имена 13 физических лиц-россиян и 50 юридических лиц из России. Под санкции в частности попали структуры «Сколково» – технопарк, фонд и институт.

Ограничения также ввели в отношении Магнитогорского металлургического комбината и его основного владельца Виктора Рашникова, предпринимателей Андрея Мельниченко, Дмитрия Пумпянского, председателя совета директоров Национальной медиа группы Алины Кабаевой.

Под санкциями подразумевается блокировка активов физических лиц и организаций в США.

Кроме того, США ввели визовые ограничения против более 900 россиян – чиновников, членов Совета Федерации и других официальных лиц.

Ранее стало известно, что США а полгода вперед сдвинули срок вступления в силу санкций против российских банков. К ним относятся в частности Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк». Штаты продолжат выполнять с ними операции, связанные с энергоносителями – главным экспортным ресурсом РФ.

Фото на обложке: Pavel Cheskidov / Shutterstock

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