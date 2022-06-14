США отложили срок вступления в силу санкций против российских банков

США на полгода вперед сдвинули срок вступления в силу санкций против российских банков. К ним относятся в частности Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк». Штаты продолжат выполнять с ними операции, связанные с энергоносителями – главным экспортным ресурсом РФ.
Санкции должны были вступить в силу 24 июня, но срок сдвинули на полгода – до 5 декабря, говорится в документе, опубликованном министерством финансов США.
Это касается российских банков, в отношении которых США ввели санкции. Среди них Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие», «Совкомбанк» и другие, в том числе Центральный банк РФ.
Минфин США продолжит выполнять с этими банками операции, связанные с добычей, производством, переработкой и другими процедурами, которые проводят с нефтью, газом, углем, древесиной, ураном и прочими энергоносителями.
США ввели санкции против российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. В результате в Штатах выросли цены на бензин, продукты питания и другие товары повседневного спроса.
Фото на обложке: KENNY TONG /
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