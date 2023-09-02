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Самая дорогая нефтяная компания мира готовится провести крупнейшее размещение акций в истории

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Самая дорогая нефтяная компания мира готовится провести крупнейшее размещение акций в истории. За Saudi Aramco уже зафиксирован один рекорд размещения, но его побила китайская Alibaba. Теперь же саудовский сырьевой гигант планирует продать акций на $50 млрд.

Самая дорогая нефтяная компания мира готовится провести крупнейшее размещение акций в истории

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco готовится провести крупнейшее в истории фондового рынка размещение акций. Об этом пишет Business Insider.

Saudi Aramco может дополнительно к имеющимся акциям разместить на бирже ценных бумаг еще на $50 млрд. Предложение о продаже будет размещено на Эр-Риядской бирже, сообщило издание. Оно уточняет, что размещение пройдет до конца 2023 года.

С планируемым размещением Saudi Aramco может установить новый рекорд. В 2019 году саудовский нефтяной гигант уже его ставил с продажей 1,5% своих акций, в ходе которой привлек $29,4 млрд. Позже рекорд побила «дочка» Alibaba с IPO Ant Group – компания привлекла $34 млрд.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

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