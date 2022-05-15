Нефтяная компания Saudi Aramco в первом квартале 2022 года получила рекордную прибыль с момента IPO

Крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Saudi Aramco на фоне роста цен из-за украинских событий в первом квартале 2022 года заработала на 82% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность компании, саудовское государственное предприятие заработало за первые три месяца этого года $39,5 млрд чистой прибыли — это рекордные доходы Saudi Aramco с момента IPO в 2019 году.

Прибыль превзошла оценку аналитиков, которая содержала прогноз в $38,5 млрд.

По информации агентства, рост прибыли нефтедобывающего предприятия напрямую связан с ростом стоимости сырья, которое с начала военной операции подорожало на 45% до $110 за баррель.

Также росту прибыли способствовало увеличение добычи, которая с января по март составляла 10,2 млн баррелей в день, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается, что нефтедобыча будет расти минимум до сентября, когда истекает срок действующего соглашения в рамках ОПЕК+.

Свободный денежный поток Saudi Aramco теперь составляет почти $31 млрд. При этом компания досрочно погасила задолженность в размере $8 млрд перед суверенным фондом Саудовской Аравии. Эти средства были выделены на поглощение 70% акций Sabic за $69 млрд в 2020 году.

На неделе Saudi Aramco обогнала Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Тогда ее стоимость оценили на уровне $2,43 трлн. После публикации отчетности акции госкорпорации выросли на 3,2%, а ее рыночная стоимость достигла $2,46 трлн.

Фото: askarim / Shutterstock