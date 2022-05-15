Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Нефтяная компания Saudi Aramco в первом квартале 2022 года получила рекордную прибыль с момента IPO

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Крупнейшая в мире нефтедобывающая компания Saudi Aramco на фоне роста цен из-за украинских событий в первом квартале 2022 года заработала на 82% больше, чем годом ранее.

Нефтяная компания Saudi Aramco в первом квартале 2022 года получила рекордную прибыль с момента IPO

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность компании, саудовское государственное предприятие заработало за первые три месяца этого года $39,5 млрд чистой прибыли — это рекордные доходы Saudi Aramco с момента IPO в 2019 году.

Прибыль превзошла оценку аналитиков, которая содержала прогноз в $38,5 млрд.

По информации агентства, рост прибыли нефтедобывающего предприятия напрямую связан с ростом стоимости сырья, которое с начала военной операции подорожало на 45% до $110 за баррель. 

Также росту прибыли способствовало увеличение добычи, которая с января по март составляла 10,2 млн баррелей в день, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается, что нефтедобыча будет расти минимум до сентября, когда истекает срок действующего соглашения в рамках ОПЕК+.

Свободный денежный поток Saudi Aramco теперь составляет почти $31 млрд. При этом компания досрочно погасила задолженность в размере $8 млрд перед суверенным фондом Саудовской Аравии. Эти средства были выделены на поглощение 70% акций Sabic за $69 млрд в 2020 году.

На неделе Saudi Aramco обогнала Apple и стала самой дорогой публичной компанией в мире. Тогда ее стоимость оценили на уровне $2,43 трлн. После публикации отчетности акции госкорпорации выросли на 3,2%, а ее рыночная стоимость достигла $2,46 трлн.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото: askarim / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Длительное падение биржевых индексов, эффект параллельного импорта: главное для бизнеса 14 мая
  2. 2 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
  3. 3 Выстраиваем работу с командами в промышленной компании: опыт «Газпром нефти»
  4. 4 Уход иностранных банков, энергетический кризис и недвижимость Абрамовича: главное для бизнеса 15 мая
  5. 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Московская неделя моды

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ