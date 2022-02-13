Владелец Saudi Aramco передал акции компании на $80 млрд в суверенный фонд страны

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман передал 4% акций Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, в суверенный фонд страны. Сама компания при этом не получила никакой выгоды.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства Саудовской Аравии. Крупнейшим акционером Saudi Aramco осталось государство — ему принадлежат 94% ценных бумаг компании.

В сообщении подчеркивается, что передача акций на $80 млрд была частной сделкой между саудовским правительством и государственным фондом, от которой Saudi Aramco не получила никакой выгоды.

Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году для финансовой поддержки стратегически важных для национальной экономики проектов и помощи компаниям и отраслям, не связанных с экспортом нефти.

По словам ибн Салмана, правительство планирует к 2025 году увеличить активы фонда до 4 трлн риал (более $1 трлн). Сейчас активы госфонда, по информации WSJ, оцениваются в $480 млрд.

Нефтедобывающая компания Saudi Aramco по итогам прошлого года стала самым прибыльным предприятием в мире. Чистая прибыль компании составила $30,4 млрд, что в 2,6 раза выше показателей 2020 года.

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Фото: Reuters