«Сбер» попал в рейтинг лучших работодателей планеты, опередив Goldman Sachs, Nissan, Subaru

«Сбер» стал одним из лучших работодателей планеты. Компанию включили в топ-750 американского Forbes. Российский банк опередил в этом рейтинге Goldman Sachs, Mazda Motor, Nissan Motor, Subaru и стал единственной российской компанией, представленной в рейтинге.

Рейтинг, а также критерии, по которым его составляли, представлен на сайте американского Forbes.

Компании оценивали по уровню социальной ответственности, имиджу, другим параметрам, а также по рекомендациям – могли ли респонденты посоветовать ту или иную компанию родным и близким.

«Сбер» в итоге занял 659 позицию из 750 представленных. Российский банк стал единственной компанией, представленной в топ-750 лучших работодателей мира.

На первой строчке расположилась южнокорейская Samsung. Следом за ней – IBM и Microsoft. В десятке лидеров также представлены Apple, Adobe и BMW Group.

Для составления рейтинга Forbes и компания Statista опросили 150 тысяч сотрудников компаний из 58 стран мира.

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