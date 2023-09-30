Сбер стал лидером среди банков Европы по силе бренда — рейтинг Brand Finance Europe 500

Европейская консалтинговая фирма Brand Finance выпустила ежегодный рейтинг стоимости, силы и устойчивости брендов по Европе — Brand Finance Europe 500 (2023), — где российский Сбер стал лидером по показателю силы бренда среди банков, а также попал в топ-40 самых дорогих брендов (став четвертым самым дорогим непосредственно среди банков).
По стоимости бренда первым в Европе стал Deutsche Telekom, оцененный в €60,7 млрд, за ним Mercedes-Benz (€56,7). Самым сильным брендом может похвастать Swisscom (Сбер лидирует по этому показателю среди банков, а в общем рейтинге занимает 7 позицию, опережая Michelin, Lamborghini и Rolex).
По стоимости бренда среди банков Сбер на четвертом месте после HSBC, Santander и Barclays, а в целом по показателю — на 37-ом. На 105-ой строчке отечественный Газпром, на 175 — ВТБ, на 197 — РЖД.
Из российских брендов рейтинге также фигурируют «Пятерочка», «Магнит», Smirnoff, «Яндекс», «Татнефть» и «Мегафон». А еще из рейтинга мы узнаем, что у Nespresso больше всех изменилась стоимость бренда, а у Porsche самый высокий показатель устойчивости (SPV).
Фото на обложке: JulieStar /
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