Perplexity начал разработку первого «ИИ-смартфона»

Разработчик ИИ-поисковика Perplexity совместно с Deutsche Telekom, Picsart и другими компаниями начал разработку AI Phone — смартфона с искусственным интеллектом, сообщает TechCrunch. Релиз девайса ожидается во второй половине 2025 года, он будет стоить до $1 тыс.

Фото: Deutsche Telekom







Основой для AI Phone может стать выпущенный январе ассистент для Android от Perplexity, пишет TechCrunch. В Deutsche Telekom подчеркнули, что AI Phone будут встроены и другие ИИ-сервисы, в том числе от Google Cloud, ElevenLabs и Picsart.

На прошлой неделе Perplexity объявил о запуске браузера с ИИ под названием Comet. В компании заявили TechCrunch, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».

Предприниматель Энди Конвински основал Perplexity в 2022 году. Компания разработала ИИ-систему, аналогичную чат-боту ChatGPT от OpenAI. В 2024 году Perplexity несколько раз увеличила свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне выросла до $3 млрд.

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По словам сооснователя и гендиректора Perplexity Аравинда Шриниваса, AI Phone сможет сам выполнять различные функции: бронировать авиабилеты и отели, отправлять электронные письма и сообщения, звонить, а также устанавливать напоминания. «Действительно, это следующий этап развития ИИ, на котором он от <...> исполнителя ваших запросов превращается в нечто встроенное в вашем телефоне, что всегда слушает вас и может <...> проактивно помочь вам», — заявил Шринивас на выставке Mobile World Congress в Барселоне.