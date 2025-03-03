Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Всё про индивидуальный план развития в бизнесе
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Perplexity начал разработку первого «ИИ-смартфона»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Разработчик ИИ-поисковика Perplexity совместно с Deutsche Telekom, Picsart и другими компаниями начал разработку AI Phone — смартфона с искусственным интеллектом, сообщает TechCrunch. Релиз девайса ожидается во второй половине 2025 года, он будет стоить до $1 тыс.

Perplexity начал разработку первого «ИИ-смартфона»
  1. Новости

По словам сооснователя и гендиректора Perplexity Аравинда Шриниваса, AI Phone сможет сам выполнять различные функции: бронировать авиабилеты и отели, отправлять электронные письма и сообщения, звонить, а также устанавливать напоминания. «Действительно, это следующий этап развития ИИ, на котором он от <...> исполнителя ваших запросов превращается в нечто встроенное в вашем телефоне, что всегда слушает вас и может <...> проактивно помочь вам», — заявил Шринивас на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Фото: Deutsche Telekom


Основой для AI Phone может стать выпущенный январе ассистент для Android от Perplexity, пишет TechCrunch. В Deutsche Telekom подчеркнули, что AI Phone будут встроены и другие ИИ-сервисы, в том числе от Google Cloud, ElevenLabs и Picsart.
  • На прошлой неделе Perplexity объявил о запуске браузера с ИИ под названием Comet. В компании заявили TechCrunch, что намерены переизобрести браузер «так же, как как Perplexity переизобрел поиск».
  • Предприниматель Энди Конвински основал Perplexity в 2022 году. Компания разработала ИИ-систему, аналогичную чат-боту ChatGPT от OpenAI. В 2024 году Perplexity несколько раз увеличила свою оценку: в январе она составила $520 млн, в апреле — $1 млрд, а в июне выросла до $3 млрд.
Фото на обложке: Solen Feyissa / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

Материалы по теме