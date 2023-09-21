«Сбер» открыл бизнесу доступ к своей нейросети GigaChat

Компании смогут использовать возможности сервиса «Сбера» для создания собственных решений и оптимизации процессов, сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, слова которого приводятся в сообщении компании.

Для более простой и быстрой работы с GigaChat команда «Сбера» также подготовила GigaChain (SDK) — адаптированную версию библиотеки LangChain для русского языка с поддержкой GigaChat API, которая позволит разработчикам создавать собственные ИИ-приложения, которые используют технологии «Сбера».

Библиотека стандартизирует типовые кейсы использования различных языковых моделей, такие как работа с цепочками, базами знаний и документами, а также содержит в себе набор готовых запросов (промптов) для решения бизнес-задач.

Чтобы получить доступ к GigaChat API, нужно подать заявку от юридического лица или индивидуального предпринимателя и заключить договор.

«Сбер» запустил собственный аналог ChatGPT в апреле 2023 года, он был доступен в тестовом режиме по заявкам, а также через «умные» колонки SberBoom. В начале сентября компания открыла доступ к генеративному сервису GigaChat всем пользователям.

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