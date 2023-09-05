«Сбер» открыл всем пользователям доступ к нейросети GigaChat

«Сбер» открыл всем пользователям доступ к генеративному сервису GigaChat. Раньше он был доступен в тестовом режиме по заявкам, а также через «умные» колонки SberBoom.
Сервис доступен по ссылке. GigaChat способен генерировать и редактировать тексты, придумывать сценарии и сюжеты, создавать изображения с помощью нейросети Kandinsky.
Также пользователи получили возможность делиться готовыми диалогами, а также получать подсказки от самого GigaChat.
«Сбер» запустил собственный аналог ChatGPT в апреле 2023 года. Нейросеть работала в тестовом режиме по приглашениям через канал в Telegram. В июле стало известно о планах банка распространить GigaChat на взаимодействие со всеми клиентами. В августе «Сбер» внедрил GigaChat в «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini.
Фото на обложке: Unsplash
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