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«Сбер» открыл всем пользователям доступ к нейросети GigaChat

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» открыл всем пользователям доступ к генеративному сервису GigaChat. Раньше он был доступен в тестовом режиме по заявкам, а также через «умные» колонки SberBoom. 

«Сбер» открыл всем пользователям доступ к нейросети GigaChat

Сервис доступен по ссылке. GigaChat способен генерировать и редактировать тексты, придумывать сценарии и сюжеты, создавать изображения с помощью нейросети Kandinsky. 

Также пользователи получили возможность делиться готовыми диалогами, а также получать подсказки от самого GigaChat.

«Сбер» запустил собственный аналог ChatGPT в апреле 2023 года. Нейросеть работала в тестовом режиме по приглашениям через канал в Telegram. В июле стало известно о планах банка распространить GigaChat на взаимодействие со всеми клиентами. В августе «Сбер» внедрил GigaChat в «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini.

Фото на обложке: Unsplash

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