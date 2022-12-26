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«Сбер» оценил в 230 млрд рублей эффект от внедрения искусственного интеллекта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» оценил в 230 млрд рублей финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта. Сильный ИИ, квантовые компьютеры и глобальный разум банк назвал одними из главных киберугроз в будущем.

«Сбер» оценил в 230 млрд рублей эффект от внедрения искусственного интеллекта

Финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в «Сбере» оценили в 230 млрд рублей по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении банка.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что ИИ уже принимает некоторые решения лучше человека, например, сколько купюр положить в банкомат и как построить маршрут инкассации.

В своем отчете Сбербанк назвал главные по мнению банка киберугрозы будущего. Это в частности сильный искусственный интеллект, который сможет создать самообучающееся ПО, способное обходить методы защиты данных, а также квантовые компьютеры, которые могут поставить под угрозу надежность классических методов шифрования.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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