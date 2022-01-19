«Сбер» переведет 70% сотрудников в Москве на удаленную работу с 20 января

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Сбер» переведет 70% работающих в Москве сотрудников на удаленный формат с 20 января.
«Сбер» увеличивает число сотрудников, работающих удаленно, до 70%, в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников «Сбера» и членов их семей, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
Решение о переводе касается только сотрудников, работающих в Москве. Региональные подразделения будут принимать решения о переводе самостоятельно.
17 января глава «Сбера» Герман Греф сообщил о переводе на удаленку 50% сотрудников, совещания в банке начали проходить в виртуальном режиме.
У «Сбера» на удаленке до сих пор находилось 30% сотрудников. Банк одним из первых ввел ПЦР-тестирование, определяющее не только наличие COVID, но и тип носителя. Первые результаты тестирования показали, что штамм «омикрон» выявляется в среднем у 80% положительных ПЦР-тестов.
Ранее в ВТБ и «Альфа-Банке» объявили о планах перевести на удаленку 70% сотрудников.
18 января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, расширяющий срок действия коронавирусных ограничений до 1 апреля 2022 года. Речь идет о требованиях к работодателям перевести на удаленный режим не менее 30% сотрудников, а также пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
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Фото на обложке: Сбер
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