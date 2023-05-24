«Сбер» запустил вклады в дирхамах ОАЭ

Сбербанк запускает вклады в дирхамах ОАЭ, сообщила кредитная организация на своем официальном сайте. С 24 мая доступно оформление таких вкладов на 1, 3, 6 или 12 месяцев.

Максимальная ставка по депозиту «Вклад в дирхамах» при учете капитализации составляет 2,02% годовых. Проценты будут начисляться каждый месяц, они зависят от срока и суммы вклада.

Минимальная сумма вклада составит 5 тыс. дирхамов, ограничений по максимальной сумме нет. Открыть такой вклад можно как в офисах, так и в мобильном приложении банка.

По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, за последний год выросло число клиентов, которые интересуются альтернативными доллару видами валют. Ранее «Сбер» запустил покупку и продажу наличной валюты ОАЭ, а теперь можно накапливать сбережения.

О дедолларизации ранее говорил глава российского МИД Сергей Лавров. По его заявлению, этот процесс в мире начался и на практике, и концептуально.

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