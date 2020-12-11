Пользователи «Сбера» пожаловались на сбои в работе банка

Пользователи Сбербанка сообщили о сбоях в работе сервисов компании. Почти половина жалоб связана со сложностями в осуществлении платежей. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
На 16.05 (мск) 46% жалоб пользователей связано с совершением платежей со счета в банке, еще 28% — с денежными переводами. 25% сбоев наблюдается во всех сервисах Сбербанка.
Больше всего сложностей наблюдается в европейской части России.
В социальных сетях также появляются сообщения о проблемах с сервисами банка. В частности, многие пользователи отмечают, что при переводе средств деньги списались, но на счет получателя не поступили.
Эй! @sberbank куда деньги пропали?!— Любвеобильная псина 🐕 (@Sharnirus) December 5, 2020
@sberbank что блин у вас происходит, сбер 😠 деньги списали в никуда— принцесса квокка 🦊 (@loko_1_love) December 5, 2020
Представители Сбербанка реагируют на вопросы клиентов и поясняют, что средства вернутся автоматически в течение 5 дней.
В течение 5 дней.— Сбер (@sberbank) December 5, 2020
РИА «Новости» сообщает, что в колл-центре банка подтвердили «ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям» по некоторым банковским картам.
В своем Telegram-канале Сбербанк сообщил, что все неполадки уже устранены.
Фото: Primakov / Shutterstock
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