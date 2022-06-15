«Сбер» запустил бесплатный сервис ESG-самодиагностики для бизнеса

«Сбер» запустил бесплатный сервис ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

С помощью сервиса компании смогут оценить состояние своих дел в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления, а также сравнить свои показатели с конкурентами.

Пройти ESG-самодиагностику можно по ссылке.

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Представитель компании должен указать ее название, отрасль, данные по объему годовой выручки и ИНН. После этого система предложит заполнить анкету из 36 вопросов, которые поделены на три блока.

В завершение нейронная сеть проведет анализ и оценит степень зрелости ESG-практик в компании в сравнении с другими игроками. Предприятие также получит персонализированные рекомендации по улучшению в каждой из ESG-областей.

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