Сбер профинансирует строительство первого в стране «зеленого» электрометаллургического комплекса

Сбер в партнерстве в ВЭБ.РФ и банком «Открытие» профинансируют ESG-проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, сообщили в пресс-службе Сбера. Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей.

Доля Сбера в образованном синдикате – 40 млрд рублей, «Открытия» – 40 млрд рублей, ВЭБ.РФ – 20 млрд рублей, еще 40 млрд рублей составляют собственные средства инициаторов проекта – ООО «Эколант».

«Проект "Эколанта" нам особенно интересен не только своим значением для отечественной металлургии, но и тем, что предполагает использование наилучшей из доступных технологий — технологии прямого восстановления железа DRI. По сравнению с доменно-конверторной технологией она позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа», – отметил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сам «зеленый» проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры в моногороде Выкса Нижегородской области.

Также на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера банк объявил о готовности финансировать ESG-проекты на льготных условиях. Участники дискуссии сошлись во мнении, что не у всех регионов есть возможность проводить экологическую модернизацию производств, и для этого нужна дополнительные стимулы со стороны государства, добавили в пресс-службе Сбера.

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Фото: пресс-служба Сбера