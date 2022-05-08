Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита с господдержкой

Пресс-служба Сбербанка сообщила об увеличении максимальной суммы кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для двух столиц и их областей и до 15 млн рублей для всех остальных регионов РФ. Из них 12 млн рублей и 6 млн рублей (соответственно) субсидируется из государственного бюджета.

Ставка клиента на сумму до 30 млн рублей составит:

8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);

5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).

Первоначальный взнос — 15%,

Максимальный срок — 20 лет.

Доля, не вносимая государством, погашается банком за счёт комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров. И это важно, поскольку льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на объект партнера-застройщика.

На текущий момент в проекте участвуют такие компании, как ПИК, ФСК, ГК Зеленый сад, Группа RBI, ГК Догма, Самолет, ГК Брусника, MR Group, МИЦ и Level Group, но их список будет расширяться и обновляться.

Представители банка уверяют, что «уже более 70% партнеров по всей России подтвердили готовность работать по данной схеме и в будущем их станет больше».

Также в банке подчеркивают, что льгота распространяется исключительно на предложения на первичном рынке.

По словам вице-президента и директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева, решение об обновлении кредитного максимума по ипотеке — это наиболее естественная реакция организации на решение Правительства РФ расширить текущие условия ипотечного кредитования в стане.

«Сбер увеличил сумму кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой, обеспечив при этом единую процентную ставку для заёмщика, которая ниже установленной Правительством», — подчеркнул он.

Сбербанк отдельно отмечает, что программа льготной ипотеки всегда была востребована у населения, и ее популярность не спадает. Всего с января по апрель 2022 года Сбер выдал льготных ипотечных кредитов с господдержкой на сумму 297 млрд рублей. Это на 10,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Непосредственно в марте 2022 года объем выданных ипотечных кредитов побил все рекорды и вырос на 91% в сравнении с предыдущим месяцем.

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