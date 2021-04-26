Ваш персональный аватар: Сбер запустил новый продукт для визуализации контента

Сбер в формате бета-тестирования запустил платформу Visper, с помощью которой можно создать персонализированный виртуальный аватар. Такой продукт будет полезен в сфере маркетинга, онлайн-образования и производства контента, считают в Сбере.
Платформу Visper создали разработчики SberDevices. В ней пользователь может создать персонального анимированного аватара: выбрать для него внешность, голос и жестикуляцию. Кроме того, в Vipser есть инструмент создания видеороликов и классических презентаций – это новшество для российского рынка, уточнили в Сбере.
Рабочий стол Visper / Сбер
Веб-интерфейс состоит из рабочего стола, на котором собраны уже сгенерированные пользователем аватары и черновики, а также монтажного листа, на котором создаются аватары и добавляется текст. В Сбере добавили, что в ближайшее время в платформу добавится функция автоматического подбора жестов и инструменты для генерации трехмерных персонажей.
Монтажный лист Visper / Сбер
Visper находится на стадии открытого бета-тестирования. Участником может стать каждый – достаточно зарегистрироваться через электронную почту.
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