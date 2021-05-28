«Сбер» получил контроль над торговыми центрами «Июнь» и «Сибирский городок»

Дочерняя компания «Сбербанка» – «Сбербанк Капитал», приобрела 100% долей в компаниях «Регионы Финанс» и «АМК-Фарма», сообщили в пресс-службе «Сбера».

Подробности сделки не разглашаются.

«”Сбер” заинтересован в развитии принадлежащих этим компаниям торгово-развлекательных центров с целью повышения их инвестиционной привлекательности для дальнейшей реализации», – отметили в «Сбере».

ГК «Регионы» принадлежит семье Амирана Муцоева. Группа компаний владеет и управляет коммерческой недвижимостью, в частности, сетями торговых центров «Июнь» и «Сибирский городок».

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Фото: «Сбер»