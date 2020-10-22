«СберУниверситет» проведет онлайн-конференцию по трансформации образования
23 октября состоится международная онлайн-конференция на тему «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности». Российские и зарубежные спикеры обсудят, как развивать образовательные возможности во время пандемии, повышать квалификацию специалистов и экономить без потери качества. Участие бесплатное.
Конференцию откроет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Во время дискуссий эксперты поговорят о влиянии пандемии на смешанное обучение, новых образовательных технологиях, профессиональном развитии сотрудников и перспективах образования.
Среди спикеров:
- Франциско Велозо, декан Imperial College Business School;
- Джим Уайтхёрст, президент компании IBM;
- Ян-Мартин Лёвендаль, заслуженный вице-президент по исследованиям Gartner;
- Энтони Сальсито, вице-президент Microsoft;
- Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка;
- Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий и данных «СберУниверситета» и другие специалисты.
Также в рамках конференции пройдет финал конкурса «Инновации в образовании — 2020». Десять участников представят свои проекты на питч-сессии, а жюри выберет победителей.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Организаторы мероприятия — «СберУниверситет» и Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock
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