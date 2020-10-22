«СберУниверситет» проведет онлайн-конференцию по трансформации образования

23 октября состоится международная онлайн-конференция на тему «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности». Российские и зарубежные спикеры обсудят, как развивать образовательные возможности во время пандемии, повышать квалификацию специалистов и экономить без потери качества. Участие бесплатное.

Конференцию откроет президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Во время дискуссий эксперты поговорят о влиянии пандемии на смешанное обучение, новых образовательных технологиях, профессиональном развитии сотрудников и перспективах образования.

Среди спикеров:

Франциско Велозо , декан Imperial College Business School;

, декан Imperial College Business School; Джим Уайтхёрст , президент компании IBM;

, президент компании IBM; Ян-Мартин Лёвендаль , заслуженный вице-президент по исследованиям Gartner;

, заслуженный вице-президент по исследованиям Gartner; Энтони Сальсито , вице-президент Microsoft;

, вице-президент Microsoft; Андрей Курпатов , научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка;

, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка; Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий и данных «СберУниверситета» и другие специалисты.

Также в рамках конференции пройдет финал конкурса «Инновации в образовании — 2020». Десять участников представят свои проекты на питч-сессии, а жюри выберет победителей.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторы мероприятия — «СберУниверситет» и Европейский фонд развития менеджмента (EFMD), при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock