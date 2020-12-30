«Сбер» начал консультировать юридических лиц в Viber

«Сбер» запустил в Viber консультации для своих клиентов — юридических лиц, говорится в сообщении банка. Задать вопросы специалистам банка можно круглосуточно.

В мессенджере предприниматели смогут уточнить информацию по открытию расчётных счетов, оформлению зарплатных проектов, кредитов, расчётно-кассовому обслуживанию и другим вопросам.

Консультации доступны по номеру 8 (495) 665-57-77 и через кнопку в приложении интернет-банка «СберБизнес». Прошлым летом банк открыл аналогичный канал обслуживания юрлиц в WhatsApp.

Ранее «Сбер» выпустил первый беспилотный автомобиль на дороги Москвы, создал блокчейн-платформу для торговли «зелеными» сертификатами и запустил рейтинг безопасности общественных заведений во время COVID-19.

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