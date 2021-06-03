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В рамках ПМЭФ «Сбер» провёл сессию о венчурной экономике

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» провёл сессию «Венчурная экономика развивающихся стран», посвящённую ускорению цифровизации традиционных сфер экономики в условиях COVID-19.

В рамках ПМЭФ «Сбер» провёл сессию о венчурной экономике

Модератором дискуссии стал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сообщили RB.RU в пресс-службе финансовой организации.

На сессии выступили:

  • Фарис Аль-Мазруи, глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ;
  • Кирилл Андросов, исполнительный директор «Атлас Эссет Менеджмент»;
  • Леонид Богуславский, генеральный партнёр RTP Global;
  • Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);
  • Виктор Орловский, основатель и генеральный партнёр Fort Ross Ventures.

Также в дискуссии принял участие первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Участники сессии пришли к выводу, что пандемия COVID-19 значительно ускорила развитие цифровой экономики. Развитие испытали как индустрии, зрелые в области цифровизации, так и те, которые находятся в стадии ожидания цифровой революции. 

В числе положительных факторов участники дискуссии отметили профицит денег на мировых рынках. Это приводит к появлению новых бизнес-идей, а также подталкивает существующие стартапы к IPO.

Также в ходе дискуссии обсуждалось, какие страны способны потеснить США и Китай по числу единорогов и какие сферы наиболее привлекательны для появления новых единорогов. Кроме того, эксперты обсудили проблемы развития стартапов и характер их взаимодействия с государственными органами.

Ещё одним предметом для обсуждения стал вопрос приобретения стартапов крупными компаниями. участники сессии обсуждали плюсы и минусы подобных сделок с точки зрения бизнес-культуры и конкуренции.

Завершилась дискуссия выступлением Андрея Белоусова: чиновник рассказал о планах государства по развитию технологического предпринимательства.

По итогам сессии Лев Хасис заявил, что участники отметили наличие в России институтов развития, закрывающих большинство инвестиционных потребностей стартапов. Тем не менее, необходимо продолжение работы над повышением эффективности: один из ключей к этом — развитие конкуренции, подчеркнул финансист.

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Фото на обложке: Konstantin Aksenov / Shutterstock.

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