В рамках ПМЭФ «Сбер» провёл сессию о венчурной экономике

Модератором дискуссии стал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сообщили RB.RU в пресс-службе финансовой организации.

На сессии выступили:

Фарис Аль-Мазруи, глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ;

Кирилл Андросов, исполнительный директор «Атлас Эссет Менеджмент»;

Леонид Богуславский, генеральный партнёр RTP Global;

Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);

Виктор Орловский, основатель и генеральный партнёр Fort Ross Ventures.

Также в дискуссии принял участие первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

Участники сессии пришли к выводу, что пандемия COVID-19 значительно ускорила развитие цифровой экономики. Развитие испытали как индустрии, зрелые в области цифровизации, так и те, которые находятся в стадии ожидания цифровой революции.

В числе положительных факторов участники дискуссии отметили профицит денег на мировых рынках. Это приводит к появлению новых бизнес-идей, а также подталкивает существующие стартапы к IPO.

Также в ходе дискуссии обсуждалось, какие страны способны потеснить США и Китай по числу единорогов и какие сферы наиболее привлекательны для появления новых единорогов. Кроме того, эксперты обсудили проблемы развития стартапов и характер их взаимодействия с государственными органами.

Ещё одним предметом для обсуждения стал вопрос приобретения стартапов крупными компаниями. участники сессии обсуждали плюсы и минусы подобных сделок с точки зрения бизнес-культуры и конкуренции.

Завершилась дискуссия выступлением Андрея Белоусова: чиновник рассказал о планах государства по развитию технологического предпринимательства.

По итогам сессии Лев Хасис заявил, что участники отметили наличие в России институтов развития, закрывающих большинство инвестиционных потребностей стартапов. Тем не менее, необходимо продолжение работы над повышением эффективности: один из ключей к этом — развитие конкуренции, подчеркнул финансист.

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