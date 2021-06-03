В рамках ПМЭФ «Сбер» провёл сессию о венчурной экономике

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» провёл сессию «Венчурная экономика развивающихся стран», посвящённую ускорению цифровизации традиционных сфер экономики в условиях COVID-19.
Модератором дискуссии стал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сообщили RB.RU в пресс-службе финансовой организации.
На сессии выступили:
- Фарис Аль-Мазруи, глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ;
- Кирилл Андросов, исполнительный директор «Атлас Эссет Менеджмент»;
- Леонид Богуславский, генеральный партнёр RTP Global;
- Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);
- Виктор Орловский, основатель и генеральный партнёр Fort Ross Ventures.
Также в дискуссии принял участие первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.
Участники сессии пришли к выводу, что пандемия COVID-19 значительно ускорила развитие цифровой экономики. Развитие испытали как индустрии, зрелые в области цифровизации, так и те, которые находятся в стадии ожидания цифровой революции.
В числе положительных факторов участники дискуссии отметили профицит денег на мировых рынках. Это приводит к появлению новых бизнес-идей, а также подталкивает существующие стартапы к IPO.
Также в ходе дискуссии обсуждалось, какие страны способны потеснить США и Китай по числу единорогов и какие сферы наиболее привлекательны для появления новых единорогов. Кроме того, эксперты обсудили проблемы развития стартапов и характер их взаимодействия с государственными органами.
Ещё одним предметом для обсуждения стал вопрос приобретения стартапов крупными компаниями. участники сессии обсуждали плюсы и минусы подобных сделок с точки зрения бизнес-культуры и конкуренции.
Завершилась дискуссия выступлением Андрея Белоусова: чиновник рассказал о планах государства по развитию технологического предпринимательства.
По итогам сессии Лев Хасис заявил, что участники отметили наличие в России институтов развития, закрывающих большинство инвестиционных потребностей стартапов. Тем не менее, необходимо продолжение работы над повышением эффективности: один из ключей к этом — развитие конкуренции, подчеркнул финансист.
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Фото на обложке: Konstantin Aksenov /
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