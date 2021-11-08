«Сбер» запустил программу выкупа автомобилей у частных лиц

Автомобильный маркетплейс Сбербанка «СберАвто» запустил проект по выкупу машин с пробегом у физических лиц. Пока услуга доступна только жителям Москвы, выход проекта на федеральный уровень запланирован на 2022 год.

Выкупать машины будут специалисты сервиса после оценки состояния и рыночной стоимости. Сделку оформляют в одном из отделений «Сбера», владелец получает договор «Купли-продажи», средства перечисляются на расчетный счет, сообщили RB.RU в пресс-службе «СберАвто».

Клиентам доступна и выездная диагностика и оценка автомобиля — команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа. Специалисты проводят также криминалистическую экспертизу. Сделка по выкупу автомобиля от момента осмотра до перечисления средств на расчетный счет занимает несколько часов.

На данном этапе «СберАвто» принимает к выкупу машины младше 10 лет с пробегом не более 200 тыс. км и с левым рулем. К выкупу могут не подойти автомобили в аварийном состоянии или оформленные на юридическое лицо. Выкупленные машины сервис будет реализовывать через партнерскую сеть.

«СберАвто» был запущен в апреле 2020 г. как онлайн-сервис по размещению объявлений о продаже автомобилей.