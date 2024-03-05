Сбербанк намерен признать банкротом российское подразделение Dell. Ранее Арбитражный суд удовлетворил исковые требования банка к компании, но она не выполнила обязательства в срок.
Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Делл». Сообщение об этом опубликовано на «Федресурсе».
В сентябре 2023 года Сбербанк подал к ООО «Делл» иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 57,6 млн рублей. В Сбербанке сообщили ТАСС, что суд удовлетворил требования банка к компании, но она не выполнила обязательства в срок.
В сентябре 2022 года металлургическая компания Evraz подала иск к ООО «Делл».
Dell объявила о прекращении работы в России в августе 2022 года. Компания прекратила все операции в стране и закрыла офисы.
Фото на обложке: Ayman alakhras /
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