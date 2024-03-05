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Сбербанк намерен признать банкротом российское подразделение Dell

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк намерен признать банкротом российское подразделение Dell. Ранее Арбитражный суд удовлетворил исковые требования банка к компании, но она не выполнила обязательства в срок.

Сбербанк намерен признать банкротом российское подразделение Dell

Сбербанк планирует обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Делл». Сообщение об этом опубликовано на «Федресурсе».

В сентябре 2023 года Сбербанк подал к ООО «Делл» иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 57,6 млн рублей. В Сбербанке сообщили ТАСС, что суд удовлетворил требования банка к компании, но она не выполнила обязательства в срок.

В сентябре 2022 года металлургическая компания Evraz подала иск к ООО «Делл».  

Dell объявила о прекращении работы в России в августе 2022 года. Компания прекратила все операции в стране и закрыла офисы. 

Фото на обложке: Ayman alakhras / Shutterstock

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