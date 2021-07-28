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Истории

Несколько штатов в США запретили продажу новых игровых ПК от Alienware из-за мощности

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Alienware, дочерняя компания Dell, недавно выпустила настолько мощные и энергоемкие ПК, что несколько американских штатов запретили их продажу и использование. Это связано с новыми правилами, которые ограничивают максимально допустимый уровень энергопотребления для бытовой электроники из-за пагубного влияния на окружающую среду. 

Несколько штатов в США запретили продажу новых игровых ПК от Alienware из-за мощности

Игровые модели Aurora Ryzen Edition R10 и R12 нельзя будет законно приобрести в Калифорнии и других штатах, где действует этот закон.

«Этот продукт не доставляется в такие штаты, как Калифорния, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт или Вашингтон из-за новых правил энергопотребления, — сказано в предупреждении в интернет-магазине Dell. — Заказы указанных моделей в эти штаты будут отменены автоматически».

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Данные сборки отвечают требованиям Energy Star (международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров). Однако новые правила, которые были приняты в Калифорнии в 2016 году и вступили в силу в начале этого месяца, ужесточили существующие стандарты. ПК от Alienware не соответствуют им.

Согласно спецификациям на сайте Dell, Aurora R12 может быть оснащена блоком питания мощностью 1000 Вт, как у некоторых бытовых кондиционеров. Однако чем менее ресурсоемкие задачи выполняет компьютер, тем меньше энергии он потребляет.

«Эти правила были выдвинуты Энергетической комиссией Калифорнии, которая определила обязательный стандарт энергоэффективности для всех ПК, включая настольные компьютеры, универсальные системы охлаждения и мобильные игровые системы, — заявил представитель Dell. — Они вступят в силу 1 июля 2021 года. Единственные конфигурации Alienware, которые не отвечают новым требованиям — это Aurora R10 и R12».

По иронии судьбы, эти ограничения могут не коснуться гораздо более энергоемких и экологически вредных систем, например крипто-майнинга. Пока неясно, будут ли новые правила распространяться на майнинговые установки, которые в данный момент законны в Калифорнии.

Источник. 

Фото на обложке: cendhika / Shutterstock

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