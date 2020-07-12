Сбербанк, Google и Ростуризм представили совместную обучающую программу

Сбербанк и Google в сотрудничестве с Ростуризмом предложили новую образовательную платформу «Туризм: как начать свой бизнес и выплыть во время шторма». Это бесплатная программа развития для МСП туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Курс создан в рамках федеральной программы «Бизнес класс». Он направлен на преодоление кризиса в туристической отрасли, вызванного пандемией. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в России туризм — это более 27 видов экономической деятельности. Общий годовой оборот отрасли, включая внутренний и въездной турпоток, до 2020 года составлял 3,7 трлн рублей.

«Во всем мире туристическая отрасль признана одной из самых пострадавших в период пандемии. Компаниям приходится развивать этот непростой бизнес в тяжелых условиях, предлагать новые направления и форматы», — отмечает зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Программа состоит из пяти модулей. В каждом из них разбирается один актуальный для бизнеса блок:

запуск бизнеса и позиционирование, привлечение целевой аудитории, налоги и учет, управление командой, антикризисное управление.

«Сейчас особенно важно помогать предпринимателям малого и среднего бизнеса — они составляют существенную часть туристической отрасли. В сложившейся ситуации важен открытый диалог профессионалов, обмен опытом», — комментирует Догузова.

Вся информация курса разбита на 18 онлайн-уроков. Среди них:

позиционирование бренда в сфере туризма;

модель Customer Journey Map;

специфика ценообразования в туристическом бизнесе;

особенности выбора налогового режима;

восстановление бизнеса после кризиса.

Также сообщается, что обучающие материалы чередуются с короткими документальными видео про туристический бизнес в России. Герои роликов рассказывают, как им удалось создать свое дело, собрать команду, отстроиться от конкурентов и привлечь клиентов.

Участниками проекта стали основатель загородного отеля в Тульской области «Болотов.Дача» Иван Митин, создательница туристического комплекса «Деревня Тыгыдым» в Ярославской области Олеся Дегтярева и основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По собственным данным, презентация курса собрала более 350 представителей государственных структур, предпринимателей из сферы туризма, а также тех, кто только планирует открыть собственное дело.

«Бизнес класс» — это бесплатная совместная программа Сбербанка и Google для предпринимателей. Проект стартовал в апреле 2016 года. По сообщению организаторов, сегодня он насчитывает более 750 тысяч зарегистрированных пользователей, из них более 144 тысяч уже прошли обучение.

Согласно оценкам экспертов PwC, благодаря участию в программе «Бизнес класс» предприниматели уже создали более 52 тысяч новых рабочих мест и более 14 тысяч новых бизнесов в сфере МСП в регионах России.

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